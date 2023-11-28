Mersin'de bir kadını silah ve makasla yaralayan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir kadını silah ve makasla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kargıpınar Mahallesi'nde dün, tekstil atölyesi sahibi H.K'nin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan F.E'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan kadının, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İş yerine gittiği H.K'yi kurusıkı tabanca ve makasla yaraladıktan sonra kaçan F.E, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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