Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de bir kadını silah ve makasla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir kadını silah ve makasla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de bir kadını silah ve makasla yaralayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir kadını silah ve makasla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kargıpınar Mahallesi'nde dün, tekstil atölyesi sahibi H.K'nin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan F.E'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Olayda ağır yaralanan kadının, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        İş yerine gittiği H.K'yi kurusıkı tabanca ve makasla yaraladıktan sonra kaçan F.E, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Alacak nedeniyle kadın tekstilciyi vurup, boğazını kesen şüpheli tutuklandı
        Alacak nedeniyle kadın tekstilciyi vurup, boğazını kesen şüpheli tutuklandı
        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı (2)
        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alı...
        GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alı...
        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon
        Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon
        MERSİN'DE PKK/KCK VE FETÖ/PDY YAPILANMASINA OPERASYON
        MERSİN'DE PKK/KCK VE FETÖ/PDY YAPILANMASINA OPERASYON
        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon
        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon