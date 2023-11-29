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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla huzur ve güven operasyonunda yakalanan 37 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:52
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla huzur ve güven operasyonunda yakalanan 37 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, firari şüphelilere yönelik huzur ve güven operasyonu yapıldı.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı ile hakkında 52 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı, hükümlü de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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