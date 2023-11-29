Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla huzur ve güven operasyonunda yakalanan 37 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, firari şüphelilere yönelik huzur ve güven operasyonu yapıldı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı ile hakkında 52 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı, hükümlü de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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