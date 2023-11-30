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        Hatayspor, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:36 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:36
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        Hatayspor, yarın Antalyaspor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

        Hatayspor ligde 13 maçta topladığı 17 puanla 10. sırada, Antalyaspor ise 19 puanla 7. sırada bulunuyor.

        Hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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