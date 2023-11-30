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        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

        Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:26
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        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliğini tespit ettiği 12 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

        Kent merkezinde 50 ekip ve 196 polisin katıldığı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

        Adresinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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