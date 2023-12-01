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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:49
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapan ve 2014-2016 yıllarında ilçede sokak eylemlerine katılan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Adresleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 60 polis katıldı.

        Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Operasyonda, tabanca, ruhsatsız tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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