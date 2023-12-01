Stat:Mersin

Hakemler:Yiğit Arslan, Samet Çavuş, İlker Takpak

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam (Dk. 83 Burak Bekaroğlu), Massanga (Dk. 90+4 Görkem Sağlam), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Aburjania), Dele-Bashiru, Rivas (Dk. 90+5 Hodzic), Lamkel Ze, Strandberg (Dk. 75 Fernandes)

Bitexen Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Ufuk Akyol), Erdoğan Yeşilyurt, Naldo (Dk. 80 Bytyqi), Veysel Sarı, Saric (Dk. 75 Assombalonga), Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Jehezkel, Larsson, Van de Streek (Dk. 68 Safuri), Buksa

Goller: Dk. 19 Strandberg, Dk. 62 Kerim Alıcı, Dk. 71 Kilama (Hatayspor), Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 57 ve Dk. 88 (Penaltıdan) Buksa (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Massanga, Dk. 67 Cengiz Demir (Hatayspor), Dk. 69 Veysel Sarı, Dk. 90+13 Safuri (Antalyaspor)

MERSİN

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