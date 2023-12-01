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        Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Mersin'de ağırladığı Bitexen Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:36
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        Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Mersin'de ağırladığı Bitexen Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına yardımcı antrenör Kağıtçıoğlu katıldı.

        Kağıtçıoğlu, son dakikaya kadar iyi oynadıklarını belirterek, dinamik oyun sergilediklerini dile getirdi.

        Hakem kararlarını eleştiren Kağıtçıoğlu, şöyle konuştu:

        "Lig başladığından beri ne biz ne de yönetim hakemler ve saha dışı olaylar hakkında çok fazla enerjimizi harcamadık çünkü zaten çok fazla göçebe hayat yaşadık. Enerjimizi takımımıza aktarmak istiyoruz ama maalesef bugün maçın başından sonuna kadar bütün takdir haklarını rakip takımdan yana kullanan hakem üçlüsü vardı."

        Kağıtçıoğlu, maçın son dakikasında kazandıkları köşe vuruşunun kullandırılmadığını, 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "Çok üzgünüz. Kazanmayı çok fazla hak ettiğimiz bir geceydi. Bütün iç saha maçlarımız gibi çok coşkulu, iyi oynadık. Şanssız goller yedik." dedi.

        - Antalyaspor cephesi

        Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao da önceden yaptıkları analizlerde müsabakanın zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını anlattı.

        Süper Lig'de oynadıkları her maçı final olarak gördüklerini dile getiren Tralhao, şöyle devam etti:

        "Takımımız bugün iyi karakter gösterdi. Takımımızın oyununu bir kelimeyle betimlemek isteseydim bunun için 'karakter' ifadesini kullanırdım. Çok organize, bireysel anlamda gerçekten çok yetenekli oyunculara sahip bir rakibe karşı oynamaları gerektiği gibi oynadılar. Bugün takımım hakkında çok fazla eleştiri yapmam mümkün değil. Bugün zor maç olacağını biliyorduk. Takımımızın maç içerisinde gösterdiği mücadeleyi herhangi bir hesap makinesine koyup hesaplamam mümkün değil. Gerçekten çok yüklü performans gösterdiler. Gelecek adına umut vermek, daha iyi planlar yapabilmek adına koca bir adım attılar."

        Tralhao, kaleci Helton'un maçın son bölümünde sakatlanması nedeniyle yerine Safuri'nin geçmesinin kendilerini cesaretlendirdiğini belirterek, "Son 10 dakikada kaleye, kaleci olmayan biri geçti. Kaleci mücadelesi için bile birçok oyuncu kaleye geçmek istedi. Bu gerçekten bizim adımıza ne kadar takım olduğumuzun bir göstergesi." diye konuştu.

        Helton'un sağlık durumuna değinen Tralhao, "Helton'un durumunu henüz bilmiyoruz. Doktorlar ve sağlık ekibimiz durumu değerlendiriyor. Umarım en kısa zamanda aramıza tekrar döner ve onu kaybetmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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