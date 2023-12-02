Kadın basketbolcular, Uluslararası Mersin Maratonu'na katılacak
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor'un oyuncuları, 5. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor'un oyuncuları, 5. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılacak.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla 10 Aralık'ta yapılacak koşuya iki kadın basketbol takımının oyuncuları da kayıt yaptırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkem Yapı Tarsusspor Başantrenörü Mustafa Secerlioğlu, bu tür organizasyonların hem kente hem de ülkeye büyük katkı vereceğini belirtti.
ÇBK Mersin Başantrenörü Olcay Orak da maraton için çok heyecanlı olduklarını kaydederek, "Maraton çok değerli. Uluslararası Mersin Maratonu, Avrupa ve dünyada tanınan bir maraton. Biz de takım olarak maratonu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.
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