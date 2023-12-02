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        Kadın basketbolcular, Uluslararası Mersin Maratonu'na katılacak

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor'un oyuncuları, 5. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:55
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        Kadın basketbolcular, Uluslararası Mersin Maratonu'na katılacak
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor'un oyuncuları, 5. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılacak.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla 10 Aralık'ta yapılacak koşuya iki kadın basketbol takımının oyuncuları da kayıt yaptırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkem Yapı Tarsusspor Başantrenörü Mustafa Secerlioğlu, bu tür organizasyonların hem kente hem de ülkeye büyük katkı vereceğini belirtti.

        ÇBK Mersin Başantrenörü Olcay Orak da maraton için çok heyecanlı olduklarını kaydederek, "Maraton çok değerli. Uluslararası Mersin Maratonu, Avrupa ve dünyada tanınan bir maraton. Biz de takım olarak maratonu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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