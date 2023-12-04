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        Mersin'de 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:32
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        Mersin'de 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        G.İ'nin kullandığı 34 E 1134 plakalı otomobil, Boğsak Tüneli'nde M.K. idaresindeki 33 CBP 21 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 2 sürücü ve yolculardan M.Ş, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tünelde kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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