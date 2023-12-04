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        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde Türkiye-Gürcistan maçına doğru

        UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Gürcistan'ı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Yarın 6'da 6 yapıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:44 Güncelleme: 04.12.2023 - 21:05
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        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde Türkiye-Gürcistan maçına doğru
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        UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Gürcistan'ı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Yarın 6'da 6 yapıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

        Kıragası, yarın saat 18.00'de maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, hiç gol yemeden grupta son maça gelmenin önemli olduğunu söyledi.

        Yarın karşılaşmaya disiplinli şekilde çıkacaklarını dile getiren Kıragası, "Yarın 6'da 6 yapıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Bizim için çok kıymetli anlar bu anlar. Ülkemizdeki kadın sporunun gelişimine katkı sağlayabilmek, kadın futbolunu tanıtabilmek için bu tarz galibiyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Maça gelen taraftarların oyuncularla gurur duyacağını belirten Kıragası, oyuncuların Türkiye'yi gururlandırmak, taraftarları da sevindirmek için sahaya çıkacağını vurguladı.

        Türkiye'de kadın futbolunun durumu hakkında sorulan bir soru üzerine teknik direktör Kıragası, bu alanda yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek, kadın futbolundan gelecek adına umutlu olduğunu kaydetti.

        Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Kıragası, "Her çıktığımız maçı kazanmak, ülkemizi gururlandırmak için buradayız. B Ligi'nde çok daha zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz. Bu demek değildir ki aynı ivmeyi yakalayamayacağız. Daha fazla çalışıp, ülkemizi daha iyi temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

        Bir gazetecinin "Yarınki maçta rotasyon olacak mı? Eksiklik var mı?" sorusu üzerine Kıragası, maçı kendi oyun disiplininden şaşmadan iyi oynayacaklarını ve seyirci desteğiyle de karşılaşmayı kazanmak istediklerini kaydetti.

        Milli oyunca Gülbin Hız da son maçı güzel tamamlamak istediklerini belirterek,"Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yarın bize yakışacak şekilde maçı kazanıp C Ligini iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.

        A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın saat 18.00'de Mersin Stadı'nda Gürcistan'la karşılaşacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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