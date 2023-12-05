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        Mersin'de tırın gizli bölmesinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de bir tırda oluşturulan gizli bölmede 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:02
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        Mersin'de tırın gizli bölmesinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
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        Mersin'de bir tırda oluşturulan gizli bölmede 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri kente gelen bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce durdurulan tırda, gizli bölmeye konulmuş 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

        Tırın farklı yerlerinde ise 2 ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 150 sigara ve 33 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü U.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan U.Ç. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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