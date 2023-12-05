Mersin'de tırın gizli bölmesinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de bir tırda oluşturulan gizli bölmede 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri kente gelen bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce durdurulan tırda, gizli bölmeye konulmuş 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Tırın farklı yerlerinde ise 2 ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 150 sigara ve 33 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü U.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan U.Ç. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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