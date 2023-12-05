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        Hakkari'de yakalanan PKK şüphelisi Mersin'de tutuklandı

        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Mersin'de tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:44
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        Hakkari'de yakalanan PKK şüphelisi Mersin'de tutuklandı
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        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Mersin'de tutuklandı.

        Mersin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği belirlenen M.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından yakalama kararı çıkarılan ve basit yaralama suçundan kaydı bulunan M.Ç'nin İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla M.Ç, Hakkari'de gözaltına alındı.

        Mersin'e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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