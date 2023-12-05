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        "Uluslararası Mersin Maratonu"nun tanıtım toplantısı yapıldı

        Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 5. kez düzenlenecek "Uluslararası Mersin Maratonu"nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:38
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        "Uluslararası Mersin Maratonu"nun tanıtım toplantısı yapıldı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 5. kez düzenlenecek "Uluslararası Mersin Maratonu"nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek maratonun tanıtım filmi ve parkurların güzergahları gösterildi.

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, burada yaptığı konuşmada, kentte sportif anlamda birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getiren Seçer, maratonun "Elite Label" kategorisinde olduğunu hatırlattı.

        Maraton hakkında bilgi veren Seçer, şöyle konuştu:

        "Maratonu 4 farklı kategoride yapacağız. 42 kilometrelik maratonumuzda 342 sporcumuz var. Bunun 55'i yabancı. Yine 10 kilometrelik yarışlarımıza 1174 sporcu katılacak. Bunun da 44'ü yabancı olacak. Yine paten yarışlarında 63 sporcu mücadele edecek. Burada da 5 yabancı sporcu mücadele verecek. Halk koşumuza da herkesi bekliyoruz."

        Seçer, toplamda 94 bin dolar para ödülü vereceklerini belirterek, Türk sıralamasının ödüllerinin de 700 bin lira olacağını kaydetti.

        - "Türkiye bir atletizm ülkesidir"

        Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar da Mersin'in Türk atletizmi için önemli olduğunu ifade etti.

        Kentte önemli spor organizasyonlarının yapıldığına dikkati çeken Çintimar, "Türkiye'de maraton ve yarı maratonların sayısı 200'ü geçti. 1000'in üzerinde katılımlarla bu organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Artık Türkiye bir atletizm ülkesidir. Bu yıl, yol koşuları ve bizim liglerimizde yapılan yarışlarla birlikte 300 binin üzerinde insanımız yarışmış ve koşmuştur." diye konuştu.

        Çintimar, ayrım gözetmeden her belediyenin organizasyonlarında yer aldıklarını dile getirdi.

        Maratonda koşacak sporculardan Ramazan Özdemir de Mersin'de önemli yarışlara katıldığını belirterek, "Buradaki maratonu seçme nedenlerimden birisi, burada olimpiyat barajının geçilebilmesi. Burada güzel bir organizasyon olacak." ifadelerini kullandı.

        Kenyalı atlet Ruth Jebet, ilk defa Mersin'e geldiğini ve burada mutlu olduğunu, maratonda elinden gelen en iyi dereceyi koşmak istediğini aktardı.

        Kenyalı sporcu Hillary Kipchumba da Mersin'de güzel bir parkurda yarışacaklarını ve burada iyi bir sonuç almak istediğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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