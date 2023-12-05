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        Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

        Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:45
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        Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
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        Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Demirtaş'ın çeşitli mecralardaki konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 10 dosyanın birleştirildiği davanın duruşmasında, avukatlar ile bazı partililer de hazır bulundu.

        Selahattin Demirtaş, iddianamede lehine delillere yer verilmediğini savundu.

        Kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan Demirtaş, lehine delillerin toplanmasını istedi.

        Avukatları da dinleyen hakim, duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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