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        Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:05 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:05
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        Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi
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        Stat:Mersin

        Hakemler: Jelena Jermolajeva (Letonya), Liga Didrike (Letonya), Diana Vanaga (Letonya)

        Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 63 Göknur Güleryüz), Ümran Özev, Gülbin Hız (Dk. 46 Narin Yakut), Eda Karataş, İlayda Civelek, Meryem Çal, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 46 Arzu Karabulut), Ebru Topçu, Miray Cin (Dk. 83 Didem Karagenç), Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz (Dk. 63 Derya Arhan)

        Gürcistan: Gabunia, Kadagishvili (Dk. 46 Ambalia), Kalandadze, Tatuashvili (Dk. 90+3 Narsia), Kvelidze, Matveeva (Dk. 70 Bolkvadze), Chkhartishvili, Danelia, Bukhrikidze (Dk. 88 Pavliashvili), Bakradze, Bebia

        Sarı kart: Dk. 80 Meryem Çal (Türkiye)

        Goller: Dk. 26 Gülbin Hız, Dk. 41 Ece Türkoğlu (Türkiye)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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