Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi

Stat:Mersin

Hakemler: Jelena Jermolajeva (Letonya), Liga Didrike (Letonya), Diana Vanaga (Letonya)

Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 63 Göknur Güleryüz), Ümran Özev, Gülbin Hız (Dk. 46 Narin Yakut), Eda Karataş, İlayda Civelek, Meryem Çal, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 46 Arzu Karabulut), Ebru Topçu, Miray Cin (Dk. 83 Didem Karagenç), Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz (Dk. 63 Derya Arhan)

Gürcistan: Gabunia, Kadagishvili (Dk. 46 Ambalia), Kalandadze, Tatuashvili (Dk. 90+3 Narsia), Kvelidze, Matveeva (Dk. 70 Bolkvadze), Chkhartishvili, Danelia, Bukhrikidze (Dk. 88 Pavliashvili), Bakradze, Bebia

Sarı kart: Dk. 80 Meryem Çal (Türkiye)

Goller: Dk. 26 Gülbin Hız, Dk. 41 Ece Türkoğlu (Türkiye)

MERSİN

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.