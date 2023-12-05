Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Türkiye-Gürcistan maçının ardından

        UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, iyi mücadelelerini aynı hırs ve disiplinle B Grubu'nda da sürdürmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-Gürcistan maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, iyi mücadelelerini aynı hırs ve disiplinle B Grubu'nda da sürdürmek istediklerini belirtti.

        Kıragası, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladığını, Türk kadınının dünyaya örnek olmasından gurur duyduğunu söyledi.

        UEFA Uluslar B Ligi'ne çıkmanın onurunu yaşadıklarını dile getiren Kıragası, "C Ligi'ne başladığımızda '6'da 6 yapacağız, hiç gol yemeyeceğiz, namağlup bitireceğiz' mottomuz vardı. Bunları başarmış olmak, hedefe varmak son derece önemliydi." dedi.

        Kıragası, oyuncularını kutladığını belirterek, "Çok kolay şeyler değil. Kadın futbolunun tarihi bu kızlarla yazılıyor. Onların yazdığı bu tarihe eşlik edebiliyor olmaktan dolayı da son derece gururluyum." diye konuştu.

        Takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Kıragası, seyirci ilgisinin gittikçe artmasını diledi.

        Kıragası, B Ligi'ne de aynı disiplinle başlayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "B Ligi'nde mücadele gücümüzü daha fazla ön plana çıkartacağımız maçlar olacak. Bunun bilincindeyiz. İstanbul'a döner dönmez ilk işimiz olası rakiplerimize göre maç organizasyonuyla başlayacağız, hiç durmayacağız. Bu kadar güzel ivme kazandıktan sonra bize en yakışan şey B Ligi'nde de aynı mücadeleyi, aynı hırsla ve disiplinle verebilmek."

        Oyunculardan Ece Türkoğlu da grubu namağlup ve gol yemeden tamamladıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi´ni 6´da 6 ile bitirdi
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi´ni 6´da 6 ile bitirdi
        Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi
        Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi
        Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
        Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
        "Uluslararası Mersin Maratonu"nun tanıtım toplantısı yapıldı
        "Uluslararası Mersin Maratonu"nun tanıtım toplantısı yapıldı
        Anamur'da doğal gaz kullanılmaya başlandı
        Anamur'da doğal gaz kullanılmaya başlandı
        Mersin'de aranan terör örgütü üyesi, Hakkari'de yakalandı
        Mersin'de aranan terör örgütü üyesi, Hakkari'de yakalandı