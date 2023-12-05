İlkem Yapı Tarsus Spor'da Secerlioğlu dönemi sona erdi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, başantrenör Mustafa Secerlioğlu ile yollarını ayırdı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, başantrenör Mustafa Secerlioğlu ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Secerlioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.
Secerlioğlu'nun 5 sezondur takımın başantrenörlüğünü yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Takımımızla 5 sezonda 2 lig şampiyonluğu, bir federasyon kupası şampiyonluğu yaşayan ve takımımızın bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan Mustafa Secerlioğlu ile kulübümüz karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almış bulunmaktadır. Tarsus'a katkılarından dolayı teşekkür eder, her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni eder ve bundan sonraki kariyerinde nice başarılar dileriz."
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