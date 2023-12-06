Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmaları başladı Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir süredir atıl olan 75. Yıl Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmaları başladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir süredir atıl olan 75. Yıl Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 yıldır kapalı olan merkezi ilçeye yeniden kazandırmak için çalışma gerçekleştiriliyor.

İçerisindeki salonların da yenileneceği merkez, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açılacak.