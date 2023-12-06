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        Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmaları başladı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir süredir atıl olan 75. Yıl Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:25
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        Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmaları başladı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir süredir atıl olan 75. Yıl Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmaları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 yıldır kapalı olan merkezi ilçeye yeniden kazandırmak için çalışma gerçekleştiriliyor.

        İçerisindeki salonların da yenileneceği merkez, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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