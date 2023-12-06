Mersin'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kamu birimlerindeki hizmetlerin etkinliği değerlendirildi.

Toplantıda, kentte yürütülen proje ve yatırımlar da ele alındı.

Pehlivan başkanlığındaki programa, vali yardımcıları ve merkez ilçelerin kaymakamları katıldı.

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