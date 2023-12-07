Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, çok sayıda cep telefonu, banka dekontu ve materyal ele geçirildi.

Öte yandan, adresinde bulunamayan 8 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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