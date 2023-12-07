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        Uyuşturucu ticareti iddiasıyla aranan yabancı uyruklu Mersin'de yakalandı

        Uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve Mersin'de yakalanan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:50
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        Uyuşturucu ticareti iddiasıyla aranan yabancı uyruklu Mersin'de yakalandı
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        Uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve Mersin'de yakalanan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu S.E.N'nin kentte saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi.

        Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyonda şüpheli yakalandı. S.E.N, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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