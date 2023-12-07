Akdeniz'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Akdeniz Belediyesi ekiplerince, Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki yollara asfalt uygulandı.

Belediyenin açıklanmasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, iş makinesiyle asfalt döktükleri Adanalıoğlu Mahallesi'nin yollarını düzeltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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