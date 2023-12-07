Mersin'de deniz polisi, sahil şeridinde denetim yaptı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde deniz polisi, sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Karaduvar Balıkçı Barınağı'nın açığında botla denetim yaptı.

Çalışmada 10 tekneyi inceleyen ekipler, 28 kişinin belgesini kontrol etti.

Ekipler, deniz canlılarına zarar veren dip ağlarını da kaldırdı.

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