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        Mersin'de deniz polisi, sahil şeridinde denetim yaptı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde deniz polisi, sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:58
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        Mersin'de deniz polisi, sahil şeridinde denetim yaptı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde deniz polisi, sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Karaduvar Balıkçı Barınağı'nın açığında botla denetim yaptı.

        Çalışmada 10 tekneyi inceleyen ekipler, 28 kişinin belgesini kontrol etti.

        Ekipler, deniz canlılarına zarar veren dip ağlarını da kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

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