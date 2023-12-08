Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sit alanı içerisindeki evin duvarı yağış nedeniyle çöktü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sit alanı içerisindeki metruk bir evin duvarı yağış nedeniyle çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sit alanı içerisindeki evin duvarı yağış nedeniyle çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sit alanı içerisindeki metruk bir evin duvarı yağış nedeniyle çöktü.

        Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi'nde sit alanı içerisinde bulunan metruk binanın duvarında, yağış sebebiyle çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin davada mütalaa açıkl...
        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin davada mütalaa açıkl...
        Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        Mersin'de yaralı taşıyan ambulansa arkadan çarpan midibüs devrildi
        Mersin'de yaralı taşıyan ambulansa arkadan çarpan midibüs devrildi
        Vali Pehlivan'dan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        Vali Pehlivan'dan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        Mersin Akdeniz'de parklar yenileniyor
        Mersin Akdeniz'de parklar yenileniyor
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı