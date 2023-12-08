Mersin'de sit alanı içerisindeki evin duvarı yağış nedeniyle çöktü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sit alanı içerisindeki metruk bir evin duvarı yağış nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi'nde sit alanı içerisinde bulunan metruk binanın duvarında, yağış sebebiyle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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