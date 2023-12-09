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        Hatayspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:22
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        Hatayspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

        Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Hatay ekibi, rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

        Hatayspor'da sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa karşılaşmada forma giyemeyecek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel de soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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