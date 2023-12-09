Mersin'de sağlık çalışanlarından Gazze için "sessiz yürüyüş" Mersin'de çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Mersin'de çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Akdeniz ilçesindeki Atatürk Caddesi önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Özgür Çocuk Parkı'na kadar yürüdü.

Grup adına burada basın açıklamasını okuyan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Melih Hilmi Tekin, İsrail'in Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde katliam yaptığını söyledi.

Gazze'de insan hakları ve hukuk kurallarının açıkça ihlal edildiğini belirten Tekin,"Gazze'de binlerce sivil, çocuk ve kadın acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerin sunumu engellenerek, kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur." diye konuştu.

Tekin, Gazze'de yaşananlara karşı hekimlik mesleğine yakışır bir duruş sergilemeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Dünyada tüm vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırdıklarına dikkati çeken Tekin, "Tüm meslektaşlarımızı, yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye çağırıyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe ailesiyle katılan 9 yaşındaki Ebrar Sena Balat da "Oradaki çocuklar ölüyorken ben nasıl mutlu olabilirim ki. Oradaki çocuklar ölüyor lütfen yardım edelim." dedi.

Yürüyüşe tıp fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar da katıldı.