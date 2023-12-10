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        5. Uluslararası Mersin Maratonu

        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 42 kilometrelik parkurunda, erkeklerde Kenyalı Benard Kipkorir Ngeno, kadınlarda Bahreynli Ruth Jebet birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:07
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        5. Uluslararası Mersin Maratonu
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 42 kilometrelik parkurunda, erkeklerde Kenyalı Benard Kipkorir Ngeno, kadınlarda Bahreynli Ruth Jebet birinci oldu.

        "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla düzenlenen maratonda, 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu ile paten yarışı müsabakaları yapıldı.

        Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in startını verdiği maratona, 25 ülkeden 1696 sporcu katıldı.

        Dünya Atletizm Birliğince "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan organizasyonun 42 kilometrelik parkurunda, erkekler klasmanının ilk 3 sırasında Kenyalı atletler yer aldı. Koşuyu 2 saat 9 dakika 33 saniyede tamamlayarak parkur rekoru kıran Benard Kipkorir Ngeno, birinci oldu. Asbel Kiprop Rutto'nun 2 saat 9 dakika 46 saniyelik derecesiyle ikincilik elde ettiği yarışı, Hillary Kipchumba 2 saat 10 dakika 11 saniyeyle üçüncü bitirdi.

        Kadınlarda da Bahreynli Ruth Jebet, 2 saat 23 dakika 8 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldığı yarışta hem parkur rekoru kırdı hem de Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım için kota hakkı elde etti. Yarışı, Etiyopya'dan Yeneabeba Maru Ejigu'nun 2 saat 28 dakika 24 saniyeyle ikinci, aynı ülkeden Feyne Gudeto Gemeda da bir saniye farkla üçüncü tamamladı.

        - 10 kilometrelik parkurda ipi Türk sporcular göğüsledi

        Organizasyonun 10 kilometrelik yarışında, erkeklerde milli atlet Murat Emektar, 30 dakika 15 saniyelik derecesiyle birinci, Emektar'ın 7 saniye arkasından Rus sporcu Stanislav Ageliarov ikinci, Serkan Kaya da 31 dakika 2 saniyeyle üçüncü oldu.

        Kadınlar klasmanında da Remziye Erman 37 dakika 40 saniyeyle birinci, Zuhal Ulaş 39 dakika 26 saniyeyle ikinci, Rus kökenli Türk atlet Anastasia Nikolaeva 41 dakika 7 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

        Paten yarışını erkeklerde Yunan sporcu Christos Sarantis, kadınlarda da İranlı Niloufar Mardani ilk sırada tamamladı.

        Yarışların ardından yapılan törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Paten yarışının galibi Sarantis, ödül aldığı sırada sahneye davet ettiği kız arkadaşı Alexandra Noti'ye evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Noti, sevinç yaşadı.

        - Seçer: "İyi sonuçların çıkması maratona ayrı bir değer kattı"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, AA muhabirine, organizasyonun güzel havada gerçekleştiğini söyledi.

        Maratonda önemli dereceler elde edildiğini belirten Seçer, "Yarışlarda iyi sonuçların çıkması maratona ayrı değer kattı. Biz de mutlu olduk. Uluslararası maraton olması dolayısıyla dünyanın birçok yerinden insanlar burada yarıştı. Türkiye'nin her noktasından gelen yurttaşlarımız vardı. Keyifli bir gün geçirdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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