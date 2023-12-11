Silifke'de zincir marketler denetlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaptı.

Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki temel ihtiyaç malzemelerinin raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı.

Ürünlerin gramaj ve son kullanma tarihini kontrol eden zabıta, işletmelere uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, halk sağlını korumak için denetimleri sürdüreceklerini kaydetti.

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