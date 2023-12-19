Mersin'de devrilen kamyonetin altında kalan yaya öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

M.K'nin kullandığı 33 V 4927 plakalı kamyonet, Taşçılı Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Şahin, devrilen kamyonetin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaşamını yitirdiğini belirlediği Şahin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Sürücü, polis merkezine götürüldü.

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