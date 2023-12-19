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        Mersin'de devrilen kamyonetin altında kalan yaya öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:13
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        Mersin'de devrilen kamyonetin altında kalan yaya öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

        M.K'nin kullandığı 33 V 4927 plakalı kamyonet, Taşçılı Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Şahin, devrilen kamyonetin altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaşamını yitirdiğini belirlediği Şahin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

        Sürücü, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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