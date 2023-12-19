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        Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan, Mersin'de vefat etti

        Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:05 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:12
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        Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan, Mersin'de vefat etti
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        Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti.

        Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlandı.

        Arıkan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

        Ölüm haberinin ardından Arıkan'ın evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi, yarın Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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