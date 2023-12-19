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        Mersin'de nehre düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 23:13 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:13
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        Mersin'de nehre düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Adana Bulvarı'nda seyreden plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Berdan Nehri'ne düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki Yusuf Fidanoğlu ve Fethi Bayram'ı sudan çıkarttı.

        Fidanoğlu ve Bayram, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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