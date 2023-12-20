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        Mersin'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu

        Mersin'de, FETÖ üyesi olmaktan hükümlü bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:16
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        Mersin'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
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        Mersin'de, FETÖ üyesi olmaktan hükümlü bir kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

        M.K. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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