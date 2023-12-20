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        İnterpol'ün "difüzyon mesajı" ile aradığı Rus şüpheli Mersin'de yakalandı

        Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan Rusya uyruklu şüpheli Mersin'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:50
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        İnterpol'ün "difüzyon mesajı" ile aradığı Rus şüpheli Mersin'de yakalandı
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        Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan Rusya uyruklu şüpheli Mersin'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Rusya Interpol birimlerince "dolandırıcılık" suçundan difüzyon mesajı ile aranan D.B'nin kentte olduğu bilgisine üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

        Hakkında, ülkesinde ya da İnterpol sistemine üye bir ülke tarafından arama bülteni çıkarılan kişiler için koyulan M-99 ile dolandırıcılık suçunu işlediğine yönelik şüphe bulunan veya bu suçu işlediği kesin olarak tespit edilen yabancı için konulan G-67 tahdit kodları bulunan zanlı, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

        Rusya'ya iadesi istenen bu ülke vatandaşı D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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