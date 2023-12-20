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        Mersin'de ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, ağaca çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:43
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        Mersin'de ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, ağaca çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

        R.K'nin kullandığı 33 APK 055 plakalı otomobil, 82 Evler Mahallesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan R.K. araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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