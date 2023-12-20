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        Vefat eden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:05
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        Vefat eden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

        "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan 76 yaşındaki Yeşilçam aktörü için Yeşil Mahalle'deki Tarsus Güney Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, çocukları ve Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile sevenleri katıldı.

        Arıkan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.

        Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, dün Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlanmış, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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