Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke'de öğrencilerle buluştu

        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:47 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke'de öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Durmuş, Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Köyü Projesi"nin tanıtım toplantısı katıldı.

        Toplantının ardından sohbet ettiği öğrencilerle zeka oyunu oynayan Durmuş, okulun pansiyonunu gezdi.

        Durmuş, burada pişirdiği tatlıları gençlere ikram etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Durmuş, öğretmen ve öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Mut'ta öğrencilere tanıtıldı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Mut'ta öğrencilere tanıtıldı
        Vefat eden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı
        Vefat eden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Mersin'de...
        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Mersin'de...
        Mersin'de ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Mersin'de ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Interpol'ün aradığı dolandırıcılık şüpheli, Mersin'de yakalandı
        Interpol'ün aradığı dolandırıcılık şüpheli, Mersin'de yakalandı
        İnterpol'ün "difüzyon mesajı" ile aradığı Rus şüpheli Mersin'de yakalandı
        İnterpol'ün "difüzyon mesajı" ile aradığı Rus şüpheli Mersin'de yakalandı