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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 21:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:27
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mladen Lucic (Karadağ)

        ÇBK Mersin: Williams 10, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Epoupa 2, Iagupova 2, Asena Yalçın 3, Kiss 3, Cornelius, Derin Yaya 2, Sinem Ataş, Hollingsvorth,

        Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 9, Smalls 8, Diaby 11, Burke, 19 Salaun 12, Gueye 7, Heriaud 4, Mbaka

        1. Periyot: 19-18

        Devre: 34-38

        3. Periyot: 44-52

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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