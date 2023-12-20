Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mladen Lucic (Karadağ)

ÇBK Mersin: Williams 10, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Epoupa 2, Iagupova 2, Asena Yalçın 3, Kiss 3, Cornelius, Derin Yaya 2, Sinem Ataş, Hollingsvorth,

Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 9, Smalls 8, Diaby 11, Burke, 19 Salaun 12, Gueye 7, Heriaud 4, Mbaka

1. Periyot: 19-18

Devre: 34-38

3. Periyot: 44-52

MERSİN

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