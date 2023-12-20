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        Mersin'de baraj gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:48
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        Mersin'de baraj gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

        İddiaya göre sürücüsünün göl kenarına park etmek istediği araç, fren yerine gaza basılması üzerine korkulukları yıkarak göle yuvarlandı.

        Çevredekiler araçtaki 7 kişiyi sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Sağlık ekipleri 7 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polisin soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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