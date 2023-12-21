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        Milli satranççı Ediz Gürel, "Büyük Usta" ünvanını Özbekistan'da kazanmak istiyor

        ALEYNA COŞKUN - Uluslararası Usta (IM) ünvanlı 15 yaşındaki milli sporcu Ediz Güler, 26-30 Aralık'ta Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nı zirvede tamamlayıp Büyük Usta (GM) olması için gereken son normu da elde etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:22
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        Milli satranççı Ediz Gürel, "Büyük Usta" ünvanını Özbekistan'da kazanmak istiyor
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        ALEYNA COŞKUN - Uluslararası Usta (IM) ünvanlı 15 yaşındaki milli sporcu Ediz Güler, 26-30 Aralık'ta Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nı zirvede tamamlayıp Büyük Usta (GM) olması için gereken son normu da elde etmeyi hedefliyor.

        FIDE Dünya Kupası'na katılan en genç Türk sporcu olan ve organizasyondaki performansıyla takdir alan IM Ediz Gürel, Ankara'da 23-27 Kasım'da yapılan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası"nda da şampiyonluğa ulaştı.

        Genç kariyerine çok sayıda başarı sığdıran Ediz, 26-30 Aralık'ta Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na odaklandı.

        GM olma yolunda gereken 3 normdan 2'sini elde eden milli sporcu, son normu almak için şampiyonadan zaferle ayrılıp en büyük hayaline ulaşmak istiyor.

        - "Her şey yaptığınız fedakarlıkla başlıyor"

        Ediz, AA muhabirine, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında aldığı şampiyonluğun motivasyonunu artırdığını dile getiren Ediz, "Bugüne kadar kazandığım başarılar çok güzel ama hep daha ileriyi hedefliyorum. Bununla yetinmeyeceğim." dedi.

        Ediz, Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandığını vurgulayarak, "Büyük Usta olmam için bir norma daha ihtiyacım var. Öncelikli hedefim bu. Bunun için çok çalışıyorum ve en kısa zamanda olacağımı umuyorum. Sonraki hedefim satrançta 2 bin 560 olan reytingimi 2 bin 700'e çıkarmak." diye konuştu.

        Özbekistan'daki şampiyonaya hazırlık sürecinde Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom işbirliğiyle Mersin'de düzenlediği satranç turnuvasının özel konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Ediz, katılımcılardan gelen soruların kendisini olumlu etkilediğini belirtti.

        Milli sporcu, satranca başlayanlara "hayallerinizden vazgeçmeyin" tavsiyesinde bulunarak, "Her şey hayalleriniz için yaptığınız fedakarlıkla başlıyor. Bu yola girerseniz birçok şeyi gözden çıkarmanız, gününüzün büyük kısmını satranca ayırmanız gerekiyor. Bunları yaptığınızda başarı geliyor." ifadesini kullandı.

        - "Yaşıtlarına güzel rol model oluyor"

        TSF Başkanı Gülkız Tulay da Ediz'in Türkiye'yi en iyi derecede temsil ettiğini ve başarılarıyla gururlandıklarını dile getirdi.

        Ediz'in, Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'ndan başarıyla döneceğine inandıklarını söyleyen Tulay, şunları kaydetti:

        "Ediz çok başarılı olmasının yanı sıra çok disiplinli bir çocuk. Hem okulunu hem de satrancı iyi şekilde devam ettiriyor. Satranca başlayacak yaşıtlarına güzel rol model oluyor. Büyük Usta olması için gereken son normu yakın zamanda alacağını düşünüyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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