ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Almina Kocabaş, Sami İrek

İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 23, Cave 15, Davis 9, Robinson 13, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 3, Yağmur Cangüven, Büşra Akgün 3, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3

Beşiktaş: Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Zümrüt Karahan, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 19-25

Devre: 37-48

3. Periyot: 53-75

MERSİN

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