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        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Olcay Orak ile yollar ayrıldı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, başantrenör Olcay Orak ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:15
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        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Olcay Orak ile yollar ayrıldı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, başantrenör Olcay Orak ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Olcay Orak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar organizasyonumuza verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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