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        ÇBK Mersin'de Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile yollar ayrıldı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:11
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        ÇBK Mersin'de Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile yollar ayrıldı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Alina Iagupova ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadesi kullandı.

        Mersin ekibinde sezonun en skorer oyuncularından Alina Iagupova, ligde 13 maçta 178 sayı, 72 asist ve 65 ribaunt kaydetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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