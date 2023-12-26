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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:46 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:46
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Burak Anlatıcı, Çağatay Taşkın

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Melis Gülcan 5, Mabrey 27, Derin Yaya 10, Holingsvorth 12, Kiss 11, Cornelius 2, Sinem Ataş, Meltem Avcı,

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, Calhoun 6, Ayşe Cora 21, Özge Özışık 5, Nared 18, Ivanova 11, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız,

        1. Periyot: 29-24

        Devre: 43-49

        3. Periyot: 58-68

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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