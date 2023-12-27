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        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:08
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        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçede arananlara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.S'yi (31) saklandığı evde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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