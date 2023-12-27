Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçede arananlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.S'yi (31) saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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