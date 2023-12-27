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        Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:22
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        Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, elindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Adresteki aramada, 6 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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