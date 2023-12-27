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        Taşucu Limanı'nda yangın çıkan yat battı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, yangın çıkan 26 metrelik yat battı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:14
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        Taşucu Limanı'nda yangın çıkan yat battı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, yangın çıkan 26 metrelik yat battı.

        Taşucu Limanı'nda bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale edemedi. 26 metrelik yat bir süre sonra suya gömüldü.

        Kullanılamaz hale gelen yatın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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