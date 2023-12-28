Mersin'de 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan C.S'nin saklandığı ev tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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