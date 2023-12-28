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        Mersin'de 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:50
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        Mersin'de 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan C.S'nin saklandığı ev tespit edildi.

        Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

        C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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