Mersin'de kavga eden gruba aracıyla çarpan sürücü gözaltına alındı Mersin'de, sokakta kavga eden gruba hafif ticari araçla çarparak iki kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Mersin'de, sokakta kavga eden gruba hafif ticari araçla çarparak iki kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Şevket Sümer Mahallesi'nde, bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada, D.İ. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kavga eden gruba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan D.İ, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruba hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.