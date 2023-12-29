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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Yeni Yıl Konseri verdi

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yeni Yıl Konseri" verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:45 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:45
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Yeni Yıl Konseri verdi
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yeni Yıl Konseri" verdi.

        Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenen konserin orkestra şefliğini, Rustam Rahmedov yaptı.

        Solist Dilek Sert Erdoğan'ın sahne aldığı konserde, sanatçıya saksafonda Serkan Altınok, bas gitarda Umut Oymak, davulda Atalay Altınok eşlik etti.

        Caz şarkıların seslendirildiği konserde Kutay Alpay, konzertmeister olarak yer aldı.

        Konsere, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de katıldı.

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