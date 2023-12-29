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        Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:50 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:50
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        Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Çağrı Erdur idaresindeki 01 AOA 014 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkisinde, aynı istikamette giden Muhammet Pulat idaresindeki 33 AKJ 30 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Mehmet Çağrı Erdur ve yanında yolcu olarak bulunan Onur Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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