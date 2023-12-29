Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Çağrı Erdur idaresindeki 01 AOA 014 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkisinde, aynı istikamette giden Muhammet Pulat idaresindeki 33 AKJ 30 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Mehmet Çağrı Erdur ve yanında yolcu olarak bulunan Onur Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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